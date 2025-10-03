Albanci objavili spisak za Srbiju

Sportske.net pre 17 minuta  |  Sportske.net
Albanci objavili spisak za Srbiju

Selektor reprezentacije Albanije, Silvinjo, objavio je spisak igrača na koje računa za dva meča, prvi protiv Srbije u Leskovcu, a potom i protiv Jordana koji je prijateljskog karaktera.

Jedan debitant je na spisku, a to je Klisman Cake iz Škendije koja igra ove sezone Ligu konferencija. Evo i kompletnog spiska igrača: Golmani: Tomas Strakoša, Mario Dajsinani, Simon Simoni. Odbrambeni fudbaleri:, Elseid Hisaj, Ivan Balju, Mario Mitaj, Naser Aljiji, Ardijan Ismajli, Enea Mihaj, Berat Đimšiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake. Vezni fudbaleri: Ilber Ramadani, Juljan Šehu, Kristjan Aslani, Medon Beriša, Kazim Lači, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Nedeljnik pre 42 minuta
Silvinjo odabrao za Srbiju

Silvinjo odabrao za Srbiju

Sportski žurnal pre 27 minuta
Ovo je spisak Albanije za meč protiv Srbije: Silvinjo pozvao najbolje što ima!

Ovo je spisak Albanije za meč protiv Srbije: Silvinjo pozvao najbolje što ima!

Kurir pre 27 minuta
Stojković za Albaniju pozvao Stankovića, Ilića, Milosavljevića...

Stojković za Albaniju pozvao Stankovića, Ilića, Milosavljevića...

Sportski žurnal pre 37 minuta
Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

Srbija protiv Albanije u Leskovcu pred tek oko 6.500 ljudi, nova imena u timu

BBC News pre 1 sat
Poznati spiskovi fudbalera Srbije i Albanije za utakmicu 11. oktobra u Leskovcu

Poznati spiskovi fudbalera Srbije i Albanije za utakmicu 11. oktobra u Leskovcu

RTV pre 1 sat
Stojković saopštio spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore

Stojković saopštio spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLeskovacAlbanija

Sport, najnovije vesti »

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Đoković – Čilić UŽIVO: Velika borba u finišu prvog seta

Sport klub pre 12 minuta
Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Piksi saopštio spisak za Albaniju i Andoru: Pozvana 4 debitanta

Nedeljnik pre 42 minuta
Matri diže obe ruke za Dušana: "Vlahović je najbolji, ali svi znamo probleme..."

Matri diže obe ruke za Dušana: "Vlahović je najbolji, ali svi znamo probleme..."

Sportske.net pre 32 minuta
Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Novak Đoković - marin Čilić: Drama u prvom setu!

Kurir pre 12 minuta
Velika promena: Počinje potpuno drugačija ABA liga u odnosu na ranije sezone

Velika promena: Počinje potpuno drugačija ABA liga u odnosu na ranije sezone

Danas pre 27 minuta