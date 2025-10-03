Albanci objavili spisak za Srbiju

Selektor reprezentacije Albanije, Silvinjo, objavio je spisak igrača na koje računa za dva meča, prvi protiv Srbije u Leskovcu, a potom i protiv Jordana koji je prijateljskog karaktera.

Jedan debitant je na spisku, a to je Klisman Cake iz Škendije koja igra ove sezone Ligu konferencija. Evo i kompletnog spiska igrača: Golmani: Tomas Strakoša, Mario Dajsinani, Simon Simoni. Odbrambeni fudbaleri:, Elseid Hisaj, Ivan Balju, Mario Mitaj, Naser Aljiji, Ardijan Ismajli, Enea Mihaj, Berat Đimšiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake. Vezni fudbaleri: Ilber Ramadani, Juljan Šehu, Kristjan Aslani, Medon Beriša, Kazim Lači, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber