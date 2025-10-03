Petković u Nišu: Pobeda Srpske liste 12. oktobra je pobeda srpskih nacionalnih interesa u ap KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je u Nišu interno raseljena lica iz južne srpske pokrajine i tom prilikom naglasio da pobeda Srpske liste na predstojećim lokalnim izborima 12. oktobra predstavlja pobedu srpskih nacionalnih interesao, kao i da je važno da ta stranka ima vlast u svih 10 srpskih opština.

Petković je pozvao sve Srbe koji poseduju važeća dokumenta neophodna za glasanje da se odazovu apelu države, izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu koja je, kako kaže, jedini legitmini predstavnik srpskog naroda. "Da držimo stvari u svojim rukama. Skoro tri godine lažni albanski gradonačelnici su nam zauzeli naše zgrade i oteli četiri optine na severu KiM. Jasno je da taj teror Aljbina Kurtija nad Srbima ne može da traje večno. Bar kada je reč o opštinama,