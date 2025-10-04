Mup otkriva detalje stravične smrti u Beogradu Doneo je eksplozivnu napravu 30. septembra, eksplodirala je dan kasnije u Kosovskoj ulici

Policija u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsila je F. V. (26) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Sumnja se da je on 30. septembra 2025. godine, neovlašćeno nosio eksplozivnu napravu i predao je nepoznatom muškarcu koji ju je, usled nestručnog rukovanja, aktivirao u jednom stanu u Dečanskoj ulici. Muškarac čiji se identitet još utvrđuje, preminuo je od posledica eksplozije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. BONUS VIDEO
