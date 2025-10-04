Proklizao, pa sleteo s puta Nezgoda na auto-putu Miloš Veliki

Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beogada ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

- Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu, sleteo sa kolovoza i udario u bankinu. Od siline udara aktivirani su vazdušni jastuci - kaže za RINA jedan od očevidaca. U ovoj saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema nastradalih lica. Saobraćaj se tokom trajanja uviđaja na ovoj deonici auto-puta odvijao otežano i usporeno. BONUS VIDEO