Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Beta pre 2 sata

Izraelske vlasti saopštile su rano jutros da se pripremaju za brzo oslobađanje talaca koje drži Hamas posle pozitivnog odgovora palestinskog islamističkog pokreta na mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za Pojas Gaze.

"Posle odgovora Hamasa, Izrael se priprema za hitnu primenu prve faze Trampovog plana za oslobađanje svih talaca", saopštila je kancelarija premijera Benjamina Netanjahua.

Hamas je u petak saopštio da je prihvatio neke elemente plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, uključujući odustajanje od vlasti u Gazi i oslobađanje svih preostalih talaca.

U Hamasovom napadu 7. oktobra 2023. godine na izraelsko tlo poginulo je 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema izveštaju koji je sastavio AFP na osnovu zvaničnih podataka.

Od 251 osobe otete tokom napada, 47 se još uvek drži u Gazi, uključujući 25 koje izraelska vojska smatra mrtvima.

U izraelskoj ofanzivi na Pojas Gaze poginulo je 66.288 ljudi, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja vlade Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta, 04.10.2025)

Ključne reči

IzraelHamasDonald TrampGazaPojas Gaze

