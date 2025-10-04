Desetine hiljada u Barseloni demonstriraju u znak podrške Palestincima i protiv rata u Gazi

Beta pre 1 sat

Desetine hiljada ljudi u Barseloni danas demonstriraju u znak podrške Palestincima i protiv rata u Gazi, a protesti se spremaju i u Italiji i Portugaliji.

Gradska skupština saopštila je da policija procenjuje da se na demonstracijama okupilo 70.000 ljudi.

Ljudi su ispunili glavni bulevar Pasejg de Grasija. Učestvuju osobe svih uzrasta, kao i mnoge porodice. Demonstranti nose palestinske zastave ili majice s porukama podrške Palestini.

Protesti u Barseloni, kao i u Madridu, najavljeni su pre nekoliko nedelja, dok su pozivi na demonstracije u Rimu i Lisabonu usledili nakon pošto je Izrael presreo flotilu sa humanitarnom pomoći koja je ka Palestini isplovila iz Barselone.

Više od 40 Španaca, uključujući bivšeg gradonačelnika Barselone, nalazi se među 450 aktivista na humanitarnoj flotili, koju je ove nedelje zaustavio Izrael, a aktiviste proteruje od danas.

Proteklih nedelja u Španiji je ojačala podrška Palestincima, dok levičarska vlada pojačava diplomatske napore protiv krajnje desničarske izraelske vlade Benjamina Netanjahua. 

Španski premijer Pedro Sančez ranije je razaranje u Gazi nazvao genocidom i tražio zabranu učešća svih izraelskih ekipa u međunarodnim sportskim takmičenjima.

Protesti su zakazani i u mnogim drugim španskim gradovima. 

Kasnije danas trebalo bi da uslede i protesti u Lisabonu i Rimu.

U petak je širom Italije više od dva miliona ljudi učestvovalo u jednodnevnom generalnom štrajku u znak podrške stanovnicima Gaze.

Pozivi na proteste u Južnoj Evropi dolaze nakon što je Hamas saopštio da je prihvatio neke elemente mirovnog plana koji je izneo američki predsednik Donald Tramp. 

Demonstranti se nadaju da bi mogli da pokrenu još protesta i podstaknu evropske lidere da zauzmu čvršći stav prema Izraelu.

(Beta, 04.10.2025)

