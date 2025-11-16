Miševi vraćeni na Zemlju posle boravka u svemiru: Sa kineske stanice pravo u laboratoriju (video)

Miševi će biti analizirani radi razumevanja reakcija na svemirsko okruženje Eksperimenti su ključni za dalji razvoj biologije u svemirskom okruženju Četiri laboratorijska miša i drugi uzorci koji su bili poslati na Kinesku svemirsku stanicu uspešno su se vratili na Zemlju i biće dostavljeni naučnicima na analizu nakon boravka u kosmosu, preneli su danas kineski mediji pozivajući se na saopštenje Kineske akademije nauka (KAN). Četiri miša koja su korišćena u