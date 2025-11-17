Nemačka otkazala aukciju predmeta Holokausta posle reakcija

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski izjavio je danas da je u Nemačkoj otkazana „ofanzivna“ aukcija predmeta Holokausta, potvrđujući informacije svog nemačkog kolege, posle žalbi preživelih Holokausta.

Sikorski je na platformi Iks (X) rekao da su se on i nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) složili da se „takav skandal mora sprečiti“. Poljski ministar je zahvalio Vadefulu na informaciji da je aukcija otkazana. Grupa preživelih Holokausta pozvala je u subotu nemačku aukcijsku kuću Felcman (Felzmann) da otkaže za sutra najavljenu prodaju stotina predmeta Holokausta, uključujući pisma koja su napisali zatvorenici i druge dokumente koji