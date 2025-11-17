Nemačka otkazala aukciju predmeta Holokausta: Intervencija Poljske sprečila bruku neviđenih razmera

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je danas da je u Nemačkoj otkazana "ofanzivna" aukcija predmeta Holokausta, potvrđujući informacije svog nemačkog kolege, posle žalbi preživelih Holokausta.

Sikorski je na platformi Iks rekao da su se on i nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful složili da se "takav skandal mora sprečiti". Poljski ministar je zahvalio Vadefulu na informaciji da je aukcija otkazana. Grupa preživelih Holokausta pozvala je u subotu nemačku aukcijsku kuću Felcman da otkaže za sutra najavljenu prodaju stotina predmeta Holokausta, uključujući pisma koja su napisali zatvorenici i druge dokumente koji identifikuju mnoge ljude po