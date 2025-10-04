Na izborima u Češkoj ubedljivo vode populisti bivšeg premijera Babiša

Beta pre 40 minuta

Na izborima za Poslanički dom češkog parlamenta održanim u petak i danas ubedljivo vodi posle prebrojavanja glasova sa petine birališta populistička stranka ANO bivšeg premijera, tajkuna agro-sektora i hemijske industrije Andreja Babiša.

ANO bi prema dosadašnjim rezultatima osvojila u parlamentu od 200 članova 93 poslanika na osnovu 39,17 odsto glasova.

Glavni rival, koalicija desnog centra Zajedno sadašnjeg premijera Petra Fijale 19,40 odsto glasova i 43 mandata, a Fijalin partner u vladi, Gradonačelnici i nezavisni STAN 10,64 odsto glasova i 22 mandata.

Babišov mogući partner u vladi radikalna nacionalistička Sloboda i direktna demokratije osvojila bi 8,40 odsto glasova i 17 mandata, a drugi mogući Babišov partner do sada marginalna radikalno konzervativna antievropska stranka Motoristi sebi 7,46 odsto glasova i 13 poslanika.

U donji dom još bi ušla Piratska stranka, mogući partner sadašnje vladajuće koalicije sa 7,13 odsto glasova i takodje 13 poslanika, dok krajnja levica, proruski pokret Dosta na čelu sa nereformisanim komunistima ne prelazi izborni prag od pet odsto.

Modeli prognoza krajnjeg ishoda koje izradjuje veštačka inteligencija, do sada vrlo precizan model za portal "Seznam Zpravy", kao konačni ishod predvidja pobedu ANO sa nešto manje, 35 odsto glasova jer kao poslednji stižu rezultati iz velikih gradova koji su uporište umerenih stranaka desnice i centra.

Prema tom modelu Fijalin SPOLU završiće sa 22,9 odsto glasova, STAN sa 11,7, Pirati sa 8,2 odsto, radikalni nacionalisti iz SDP sa 8,1 odsto i Motoristi sa 7 odsto.

Ni taj model Adastra/Blindspot AI ne predvidja da bi ekstremna levica mogla da udje u parlament.

AI će još precizirati ishod a nezvanični rezultati očekuju se večeras.

Ovog puta češke izbore napeto prati i Evropska unija ali i Rusija sa bojaznima ili radošću da bi Babiš mogao da okrene ledja Ukrajini a zahvaljujući uticaju ekstremista iz SPD-a bez kojih ne bi mogao da vlada da bi makar retorika počela da liči više na madjarskog premijera Viktora Orbana ili slovačkog Roberta Fica.

Domaći analitičari upozoravaju, medjutim, da je Babiš prvenstveno pragmatični biznismen kome je stalo samo do njegovog Agroferta koji posluje u 16 zemalja EU a ne na Istoku i zavisi od evropskih dotacija i javnih nabavki dobrim delom plaćenim od evropskog novca.

Sam Babiš je najavio pred izbore da u evropskim pitanjima i trvenjima neće slediti Orbana i Fica već će tražiti savezništvo sa daleko uticajnijim proevropskim liberalnim premijerom Poljske Donaldom Tuskom.

(Beta, 04.10.2025)