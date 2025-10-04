Lučić: Telekom Srbija u novembru dobija američki kredit za finansiranje 5G mreže

postavljena osnova infrastrukture koja će omogućiti da korisnici odmah vide 5G u velikim gradovima

Generalni direktor „Telekom Srbije“ Vladimir Lučić izjavio je da do kraja novembra očekuje potpisivanje aranžmana sa američkom Exim bankom za finansiranje 5G mreže u Srbiji, a da će taj zajam imati povoljnije uslove nego što bi dobili kod komercijalnih banaka. On je gostujući na RTS-u izjavio da bi to bio prvi sporazum koji neki evropski telekomunikacioni operater potpisuje sa tom američkom finansijskom institucijom, odnosno drugi u svetu. „To znači podršku