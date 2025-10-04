(Mape): Smrzavanje sve do ovog datuma, a onda temperatura počinje da raste: Sledi niz dana od 20 do 25 stepeni U plusu!

Obilne padavine, kiša i sneg, osim na severozapadu, većem delu Srbije donele su jači pad temperature, ali prema najavama meteorologa, već za vikend se očekuje blagi porast temperature. Meterolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da sledi otopljenje od srede 8. oktobra i da će to ujedno biti ulazak u period Miholjskog ili Babljeg leta.

Pojedini meteorolozi prognoziraju da će Miholjsko leto biti “otkazano” ili da će ga ove godine biti na kratko u blažoj formi, dok ga Ristić očekuje u drugoj dekadi oktobra. Prema njegovim rečima, prestanak padavina se očekuje u subotu, 4. oktobra u toku prepodneva. Jutarnje temperature će prvog dana vikenda biti od oko 1 do 8 stepeni, maksimalne dnevne od 8-9 do 15-16 stepeni. Već krajem dana stiže novo naoblačenje, na severu bi u toku noći bilo kiše. - U nedelju i