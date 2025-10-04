(Mape): Smrzavanje sve do ovog datuma, a onda temperatura počinje da raste: Sledi niz dana od 20 do 25 stepeni U plusu!

Blic pre 3 sata
(Mape): Smrzavanje sve do ovog datuma, a onda temperatura počinje da raste: Sledi niz dana od 20 do 25 stepeni U plusu!

Obilne padavine, kiša i sneg, osim na severozapadu, većem delu Srbije donele su jači pad temperature, ali prema najavama meteorologa, već za vikend se očekuje blagi porast temperature. Meterolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da sledi otopljenje od srede 8. oktobra i da će to ujedno biti ulazak u period Miholjskog ili Babljeg leta.

Pojedini meteorolozi prognoziraju da će Miholjsko leto biti “otkazano” ili da će ga ove godine biti na kratko u blažoj formi, dok ga Ristić očekuje u drugoj dekadi oktobra. Prema njegovim rečima, prestanak padavina se očekuje u subotu, 4. oktobra u toku prepodneva. Jutarnje temperature će prvog dana vikenda biti od oko 1 do 8 stepeni, maksimalne dnevne od 8-9 do 15-16 stepeni. Već krajem dana stiže novo naoblačenje, na severu bi u toku noći bilo kiše. - U nedelju i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mape): Smrzavanje sve do ovog datuma, a onda temperatura počinje da raste: Sledi niz dana od 20 do 25 stepeni U plusu!

(Mape): Smrzavanje sve do ovog datuma, a onda temperatura počinje da raste: Sledi niz dana od 20 do 25 stepeni U plusu!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Radar pre 17 minuta
Vremeplov: Lideri ruske skupštine predali se posle tenkovskog napada Jeljcinovih snaga na Beli dom

Vremeplov: Lideri ruske skupštine predali se posle tenkovskog napada Jeljcinovih snaga na Beli dom

RTV pre 12 minuta
Održan i treći štrajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Održan i treći štrajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Danas pre 28 minuta
NUNS i međunarodne organizacije zahtevaju istragu zbog pretnji novinarima Nove i Blica, kao i književniku Vidojkoviću i…

NUNS i međunarodne organizacije zahtevaju istragu zbog pretnji novinarima Nove i Blica, kao i književniku Vidojkoviću i profesoru Gruhonjiću

Danas pre 28 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 23 minuta