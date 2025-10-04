Vreme danas: Od snega do sunca, krajem dana novo naoblačenje

Srbiju danas čeka promenljivo vreme. Jutro će u većem delu zemlje biti oblačno, praćeno slabom kišom u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim oblastima očekuje slab sneg. Ove padavine će prestati već tokom prepodneva, ustupajući mesto postepenom razvedravanju koje će se širiti sa zapada od sredine dana. Izuzetak predstavlja severozapad Vojvodine, gde će jutro biti suvo uz umerenu oblačnost, a tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, najavljujući