Vreme danas: Od snega do sunca, krajem dana novo naoblačenje

Vreme danas: Od snega do sunca, krajem dana novo naoblačenje
Srbiju danas čeka promenljivo vreme. Jutro će u većem delu zemlje biti oblačno, praćeno slabom kišom u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim oblastima očekuje slab sneg. Ove padavine će prestati već tokom prepodneva, ustupajući mesto postepenom razvedravanju koje će se širiti sa zapada od sredine dana. Izuzetak predstavlja severozapad Vojvodine, gde će jutro biti suvo uz umerenu oblačnost, a tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, najavljujući
Posle oblačnog i kišnog jutra, prepodne prestanak padavina, do 16 stepeni

Vremenska prognoza za 4. oktobar

Kratak predah od padavina, uz razvedravanje raste i temperatura

Danas pre podne oblačno, tokom dana kratkotrajno razvedravanje

Hladno i oblačno, u višim predelima sneg: Od srede razvedravanje i toplije vreme

Snažno nevreme juri ka regionu, upaljeni crveni alarmi: Očekuju se poplave i orkanski vertovi, a stiže i sneg

Kiša i nevreme stižu u ove krajeve Srbije Evo kada stiže novo naoblačenje

