Hladno i oblačno, u višim predelima sneg: Od srede razvedravanje i toplije vreme

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, jedino će severozapad Vojvodine u jutarnjim satima biti suv, uz malu do umerenu oblačnost, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab i umeren zapadni vetar, na istoku povremeno jak, koji će posle podne oslabiti i okrenuti na južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 1 do 8 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 9 stepeni na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu zemlje. Krajem dana sledi novo naoblačenje, koje će u Vojvodini tokom noći usloviti mestimičnu kišu i skretanje vetra na severozapadni pravac. Nišlije će u subotu ujutru dočekati oblačno nebo sa slabom