"Ne dišem,: pravim se mrtav, tu su. Čuju se krici ranjenih dok ih bodu i seku im ruke, a onda osetim dah..." Ispovest legionara iz Beograda ledi krv u venama

"Toliko ste puta čitali uzbudljive romane o vražijim momcima koji su položili zakletvu da će živeti i umreti za Legiju stranaca. Gledali ste fantastične filmove o Alžiru, Maroku… Markantni tipovi defiluju pred vašim očima u surim uniformama, na glavi legonarska kapa sa brojem. Da, to su oni."

Ove dramom nabijene rečenice su zapravo početak priče koju su gradske novine objavile 1938. o Beograđaninu Emilu Bednarskom. – Kažu, iz legije nema živima povratka… A eto, on je hteo da vidi kako sve to izgleda tamo dole u Africi. Kako se živi i kako umire. Ima još ljudi koji hoće da vide sveta… Dobro de, teško da je u tome lepota gledanja sveta, ali očito je novinar bio više nego očaran onim što je čuo od zvezde svoga teksta, pa su ga ponele emocije. – Emil je