Održan protest ispred Narodnog pozorišta: Glumci traže ostavke (foto/video)

Građani i studenti protestovali su se večeras ispred Narodnog pozorišta u Beogradu u znak podrške ansamblu Drame tog teatra povodom stupanja na snagu pravilnika koji zaposlenima zabranjuje javno iskazivanje političkih stavova.

Okupljeni nose i transparente "Podrška za glumce Narodnog pozorišta", "Uprava napolje", a prave i buku pištaljkama. Glumci su ispred pozorišta razvili transparent "Smena predsednika upravnog odbora Narodnog pozorišta", "Odgovornost, pravda, istina, kultura"... Članovi ansambla Drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su večeras ostavku i smenu ministra kulture, upravnog odbora i kompletne uprave tog pozorišta. Vršilac dužnosti uprvnika Narodnog pozorišta