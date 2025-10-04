Održan protest kod Narodnog pozorišta: Glumci traže smene ministra kulture, upravnog odbora i uprave nacionalnog teatra (FOTO, VIDEO)

U Beogradu je večeras održan protest podrške delu ansambla Drame Narodnog pozorišta, povodom stupanja na snagu Pravilnik o radnoj disciplini koji, između ostalog, podrazumeva zabranu iznošenje političkih stavova u ovoj kulturnoj instituciji.

Glumci su za danas najavili štrajk upozorenja, međutim, budući da je u međuvremenu doneta odluka da se Narodno pozorište privremeno zatvori zbog, kako su naveli iz uprave pozorišta i MUP-a, bezbednosti publike i zaposlenih, oni su se priključili građanima ispred ove ustanove. A post shared by Puls Generacije (@puls_generacije) Kako prenosi Beta, okupljeni na protestu blokirali su saobraćaj u Vasinoj ulici, između pozorišta i Trga republike, saobraćaj na raskrsnici