"Verujem da su spremni za trajni mir": Oglasio se Tramp nakon saopštenja Hamasa: "Izrael mora da zaustavi bombardovanje Gaze"

Blic pre 38 minuta
"Verujem da su spremni za trajni mir": Oglasio se Tramp nakon saopštenja Hamasa: "Izrael mora da zaustavi bombardovanje Gaze"

Američki predsednik pozitivno je dočekao odgovor Hamasa na njegov plan za okončanje rata u Gazi. On se ovim povodom oglasio na društvenoj mreži "Truth".

- Na osnovu saopštenja koje je upravo izdao Hamas, verujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da zaustavi bombardovanja u Gazi, kako bismo mogli bezbedno i brzo da oslobodimo taoce! U ovom trenutku, previše je opasno da to uradimo. Već razgovaramo o detaljima koje treba razrešiti. Ne radi se samo o Gazi, već o željenom miru na Bliskom istoku - napisao je Tramp. Podsetimo, palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da pristaje da oslobodi sve
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

Mondo pre 17 minuta
Oglasio se Tramp nakon pristanka hamasa na oslobađanje talaca: Verujem da je Hamas spreman...

Oglasio se Tramp nakon pristanka hamasa na oslobađanje talaca: Verujem da je Hamas spreman...

Alo pre 3 minuta
Tramp poručio: Verujem da je Hamas spreman na trajni mir

Tramp poručio: Verujem da je Hamas spreman na trajni mir

Večernje novosti pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokPalestinaHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

Kopanje uglja i sejanje straha

Kopanje uglja i sejanje straha

Radar pre 23 minuta
Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Danas pre 28 minuta
"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

Blic pre 13 minuta
Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Blic pre 28 minuta
"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

Mondo pre 17 minuta