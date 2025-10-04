"Verujem da su spremni za trajni mir": Oglasio se Tramp nakon saopštenja Hamasa: "Izrael mora da zaustavi bombardovanje Gaze"

Američki predsednik pozitivno je dočekao odgovor Hamasa na njegov plan za okončanje rata u Gazi. On se ovim povodom oglasio na društvenoj mreži "Truth".

- Na osnovu saopštenja koje je upravo izdao Hamas, verujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da zaustavi bombardovanja u Gazi, kako bismo mogli bezbedno i brzo da oslobodimo taoce! U ovom trenutku, previše je opasno da to uradimo. Već razgovaramo o detaljima koje treba razrešiti. Ne radi se samo o Gazi, već o željenom miru na Bliskom istoku - napisao je Tramp. Podsetimo, palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da pristaje da oslobodi sve