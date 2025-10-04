Netanjahu najavio kraj rata

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se večeras javnosti prvi put nakon što je Hamas pristao na predlog američkog predsednika Donalda Trampa o primirju u Gazi.

Kako je rekao, Izrael je "na pragu veoma velikog dostignuća". U video izjavi je dodao da "još uvek nije konačno" i da "naporno radimo na tome". Netanjahu kaže da se nada da će tokom predstojećeg praznika Sukot moći da objavi da su svi taoci vraćeni u jednoj tranši, "dok IDF ostaje duboko u Gazi". Netanjahu navodi da je sve koordinisao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, "diplomatskim potezom koji je iznenada preokrenuo situaciju", dok su trupe IDF-a vršile