Netanjahu najavio kraj rata

B92 pre 1 sat
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se večeras javnosti prvi put nakon što je Hamas pristao na predlog američkog predsednika Donalda Trampa o primirju u Gazi.

Kako je rekao, Izrael je "na pragu veoma velikog dostignuća". U video izjavi je dodao da "još uvek nije konačno" i da "naporno radimo na tome". Netanjahu kaže da se nada da će tokom predstojećeg praznika Sukot moći da objavi da su svi taoci vraćeni u jednoj tranši, "dok IDF ostaje duboko u Gazi". Netanjahu navodi da je sve koordinisao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, "diplomatskim potezom koji je iznenada preokrenuo situaciju", dok su trupe IDF-a vršile
Euronews pre 1 sat
Kurir pre 46 minuta
Mondo pre 31 minuta
Politika pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Politika pre 2 sata
Blic pre 21 minuta
Blic pre 11 minuta
Danas pre 31 minuta
Blic pre 31 minuta
Blic pre 41 minuta