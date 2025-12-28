Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Kurir pre 6 sati  |  Dojče vele
Vazdušni saobraćaj je poremećen na aerodromu u Hanoveru, u severnoj nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani dronovi, rekao je danas portparol aerodroma Zatvaranje aerodroma u Hanoveru trajalo je od 21:47 po lokalnom vremenu u petak do 00.16 u subotu.

Poreklo dronova nije utvrđeno, prenosi Dojče vele. Sedam aviona je preusmereno zbog zatvaranja, uključujući letove koji su bili na putu ka Bremenu, Diseldorfu i Frankfurtu. Veze sa Frankfurtom i Parizom su otkazane, a dva leta nisu sletela u Hanoveru i stoga nisu mogla da polete u subotu. Prvi dron je viđen na visini od oko 80 metara Lokalni dnevnik Hanoverše algemajne cajtung (HAZ) objavio je da je primećeno najmanje pet dronova. Prvi dron je viđen na visini od
