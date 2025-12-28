Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Politika pre 19 minuta
Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Poreklo dronova nije utvrđeno

Vazdušni saobraćaj je poremećen na aerodromu u Hanoveru, u severnoj nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani dronovi, rekao je danas portparol aerodroma. Zatvaranje aerodroma u Hanoveru trajalo je od 21:47 po lokalnom vremenu u petak do 00.16 u subotu. Poreklo dronova nije utvrđeno, prenosi Dojče vele. Sedam aviona je preusmereno zbog zatvaranja, uključujući letove koji su bili na putu ka Bremenu, Diseldorfu i
