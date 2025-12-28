Panika u Nemačkoj: Haos na aerodromu, letovi preusmereni zbog misterioznih letelica, primećeni u blizini vojnih objekata!

Nemačke vlasti beleže povećan broj dronova kod vojnih objekata Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova Vazdušni saobraćaj je poremećen na aerodromu u Hanoveru, u severnoj nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani dronovi, rekao je danas portparol aerodroma.

Zatvaranje aerodroma u Hanoveru trajalo je od 21:47 po lokalnom vremenu u petak do 00.16 u subotu. Poreklo dronova nije utvrđeno, prenosi Dojče vele. Sedam aviona je preusmereno zbog zatvaranja, uključujući letove koji su bili na putu ka Bremenu, Diseldorfu i Frankfurtu. Veze sa Frankfurtom i Parizom su otkazane, a dva leta nisu sletela u Hanoveru i stoga nisu mogla da polete u subotu. Lokalni dnevnik Hanoverše algemajne cajtung (HAZ) objavio je da je primećeno