Panika u Nemačkoj: Haos na aerodromu, letovi preusmereni zbog misterioznih letelica, primećeni u blizini vojnih objekata!

Blic pre 3 sata
Panika u Nemačkoj: Haos na aerodromu, letovi preusmereni zbog misterioznih letelica, primećeni u blizini vojnih objekata!

Nemačke vlasti beleže povećan broj dronova kod vojnih objekata Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova Vazdušni saobraćaj je poremećen na aerodromu u Hanoveru, u severnoj nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, nakon što su u tom području otkriveni neidentifikovani dronovi, rekao je danas portparol aerodroma.

Zatvaranje aerodroma u Hanoveru trajalo je od 21:47 po lokalnom vremenu u petak do 00.16 u subotu. Poreklo dronova nije utvrđeno, prenosi Dojče vele. Sedam aviona je preusmereno zbog zatvaranja, uključujući letove koji su bili na putu ka Bremenu, Diseldorfu i Frankfurtu. Veze sa Frankfurtom i Parizom su otkazane, a dva leta nisu sletela u Hanoveru i stoga nisu mogla da polete u subotu. Lokalni dnevnik Hanoverše algemajne cajtung (HAZ) objavio je da je primećeno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Kurir pre 3 sata
Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Dronovi paralisali aerodrom u Hanoveru, zatvorene obe piste

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromNemačkaFrankfurtPariz

Svet, najnovije vesti »

Održana vojna ceremonija za libijske oficire: Tragično nastradali u padu aviona

Održana vojna ceremonija za libijske oficire: Tragično nastradali u padu aviona

Kurir pre 1 sat
Fon der Lajenova: Naš zajednički cilj je pravedan i trajan mir

Fon der Lajenova: Naš zajednički cilj je pravedan i trajan mir

Politika pre 2 sata
Mask: SAD bi mogle da postanu jednopartijska država

Mask: SAD bi mogle da postanu jednopartijska država

Politika pre 2 sata
Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Kurir pre 3 sata
Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Panika u Nemačkoj: Aerodrom u Hanoveru privremeno zatvoren zbog neidentifikovanih dronova

Kurir pre 3 sata