Održana vojna ceremonija za libijske oficire: Tragično nastradali u padu aviona

Turska je održala jutros vojnu ceremoniju za pet libijskih oficira koji su poginuli u avionskoj nesreći ranije ove nedelje, uključujući i vojnog komandanta zapadne Libije.

Snimljn je trenutak pada aviona. Ceremonija je održana u 8.00, po lokalnom vremenu, u vazduhoplovnoj bazi Murted, nedaleko od Ankare. Prisustvovali su i načelnik turske vojske i ministar odbrane. Pet kovčega, preko kojih je bila libijska zastavu, utovareni su potom u avion koji će ih vratiti u Libiju. Mali privatni avion sa komandantom zapadne Libije generalom Muhamedom Alijem Ahmadom el Hadadom, još četiri vojna oficira i tri člana posade srušio se u utorak nakon