Keltski zlatnici stari 2.300 godina pronađeni u švajcarskoj močvari: Evo zašto su baš tu ostavljeni (foto)

Dva retka keltska zlatnika otkrivena su u švajcarskom močvarnom području i moguće je da su tamo ostavljeni kao poseban dar bogovima.

Dok su istraživali središte jednog močvarnog područja u Švajcarskoj, arheolozi-volonteri otkrili su dva keltska novčića. Prve analize ukazuju na to da je reč o novčićima koji spadaju u nastarije te vrste koji su pronađeni tokom istorije, a najverovatnije su bili simbol žrtve drevnim bogovima. Dva zlatnika su kovana pre skoro 2.300 godina, oko sredine trećeg veka pre nove ere. „To ih čini delom veoma male grupe od nešto više od 20 poznatih primeraka najstarijih