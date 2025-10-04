Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Hamas je danas saopštio da je prihvatio neke elemente mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa za Pojas Gaze, uključujući oslobađanje svih preostalih talaca, ali da drugi zahtevaju dalje pregovore, objavila je večeras kao udarnu vest agencija AP.

Istovremeno, Rojters javlja kako je Hamas saopštio da je pristao da oslobodi sve izraelske taoce, žive ili mrtve, pod uslovima mirovnog predloga američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu i signalizirao spremnost da odmah započne posredničke pregovore kako bi se razgovaralo o detaljima. Rojters napominje kako Hamas nije rekao da li će pristati na uslov da se razoruža, što je bio zahtev Izraela i SAD koji je prethodno odbijen. Al Džazira ističe da je Hamas
