Ulazak u Šengen: Sve se menja – na četiri granice sa Srbijom nova pravila

Danas pre 1 sat  |  B92
Šta čeka naše građane već od sledeće nedelje i kako da se najbolje pripreme za nova pravila? Od 12. oktobra ulazak u Evropsku uniju više neće biti isti jer građane Srbije i svih drugih zemalja van Šengena čeka potpuno novi Entry/Exit System – EES.

Biometrija, digitalni zapisi, stroga kontrola boravka od 90 dana – sve to znači više bezbednosti, ali i više pitanja za naše putnike, piše B92.net. Da li će prelazak granice trajati duže, ko će sve morati da da otiske prstiju, šta će biti sa onima koji rade i žive u EU? Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbiјe oglasilo se zvaničnim saopštenjem u vezi sa primenom novog načina prelaska granice. Republika Srbiјa graniči se sa četiri zemlje koјe su članice
Glas Zaječara pre 1 sat
