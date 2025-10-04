Ništa od mira u Gazi Političko i vojno krilo Hamasa nisu se dogovorili o razoružanju

GAZA: Hamasovo političko i vojno krilo nisu postigli konsenzus oko pitanja razoružanja te palestinske militantne grupe, što je deo predloga američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, prenosi danas Volstrit džornal, pozivajući se na arapske posrednike u pregovorima.

Prema izveštaju, glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja i drugi politički zvaničnici koji žive van Gaze spremni su da prihvate predlog o razoružanju, "uprkos značajnim rezervama", prenosi Tajms of Izrael. U isto vreme, lider Hamasa u Gazi, Iz el-Din Hadad otvoren je za predaju ofanzivnog oružja Hamasa, kao što su rakete, ali želi da zadrži "odbrambeno" oružje te grupe, kao što su jurišne puške. Drugi vojni komandanti Hamasa su manje otvoreni za kompromis, jer