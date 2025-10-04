Velika akcija policije i VJT na Karaburmi i u Višnjičkoj banji: Pronađeno oružje i droga, privedeno 25 osoba

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Velika akcija policije i VJT na Karaburmi i u Višnjičkoj banji: Pronađeno oružje i droga, privedeno 25 osoba
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i određena količina različite opojne droge. Takođe, kako se navodi u saopštenju VJT u Beogradu, izvršena je kontrola više ugostiteljskih objekata u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

MUP: Intenzivno se traga za tri osobe osumnjičene za ubistvo u Višnjičkoj banji

MUP: Intenzivno se traga za tri osobe osumnjičene za ubistvo u Višnjičkoj banji

Vreme pre 31 minuta
MUP: Uhapšen muškarac zbog eksplozije u stanu u Beogradu 1. oktobra

MUP: Uhapšen muškarac zbog eksplozije u stanu u Beogradu 1. oktobra

RTV pre 2 sata
Mup otkriva detalje stravične smrti u Beogradu Doneo je eksplozivnu napravu 30. septembra, eksplodirala je dan kasnije u…

Mup otkriva detalje stravične smrti u Beogradu Doneo je eksplozivnu napravu 30. septembra, eksplodirala je dan kasnije u Kosovskoj ulici

Alo pre 2 sata
Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, za još tri policija traga

Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u Višnjičkoj banji, za još tri policija traga

RTS pre 3 sata
Kurir saznaje! Pretres na 32 lokacije na Karaburmi i višnjičkoj banji posle pucnjave u kafiću! Zaplenjen arsenal oružja…

Kurir saznaje! Pretres na 32 lokacije na Karaburmi i višnjičkoj banji posle pucnjave u kafiću! Zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge!

Kurir pre 3 sata
Sužava se krug Uhapšen muškarac koji je doneo eksploziv bombašu koji se digao u vazduh u Kosovskoj ulici

Sužava se krug Uhapšen muškarac koji je doneo eksploziv bombašu koji se digao u vazduh u Kosovskoj ulici

Alo pre 3 sata
Uhapšeno 9 osoba povezanih sa pucnjavom u Višnjičkoj banji

Uhapšeno 9 osoba povezanih sa pucnjavom u Višnjičkoj banji

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaPalilulaPolicijaBezbednostbeogradDroga

Regioni, najnovije vesti »

Prohodan i put do Žitnog Potoka preko Belog Kamena

Prohodan i put do Žitnog Potoka preko Belog Kamena

Prokuplje press pre 16 minuta
Priređen prijem za Soliste Državnog akademskog ruskog narodnog ansambla ,,Rusija: Ljudmila Zikina“

Priređen prijem za Soliste Državnog akademskog ruskog narodnog ansambla ,,Rusija: Ljudmila Zikina“

OK radio pre 41 minuta
"Ne bez nje": Kragujevac 11. put obeležio kampanju "Daj pedalu raku" (FOTO)

"Ne bez nje": Kragujevac 11. put obeležio kampanju "Daj pedalu raku" (FOTO)

InfoKG pre 6 minuta
Leskovčanka među 2% najuticajnijih naučnika sveta

Leskovčanka među 2% najuticajnijih naučnika sveta

Jugmedia pre 11 minuta
Vetar u leđa talentovanoj deci

Vetar u leđa talentovanoj deci

RTK pre 41 minuta