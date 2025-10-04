Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć juri da pomogne! (foto/video)

Kurir pre 5 sati  |  The Sun/Preneo: V.M.)
Novi snimci! Jezive scene posle ruskog napada na voz! Opsadno stanje, vagoni razneti i u plamenu, ljudi zapomažu! Hitna pomoć…

Najmanje 30 ljudi je ranjeno u ruskom napadu dronom na ukrajinski putnički voz, saopštili su zvaničnici.

Hitne službe su odmah reagovale u gradu Šostka, u Sumskoj oblasti, posle napada koji je izazvao požar i razorio voz. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je ovaj "teroristički" napad, nazvavši ga direktnim udarom na civile, navodeći da su se na mestu napada u trenutku udara nalazili samo putnici i osoblje železnice. Prema rečima regionalnog guvernera Olega Hrigorova, voz je saobraćao na relaciji Šostka-Kijev. Za sada nema informacija o poginulima.
