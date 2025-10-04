"Najmanje 30 osoba..." Zelenskom stigle loše vesti

Jedna osoba poginula je danas u napadu ruskog drona na ukrajinsku železničku stanicu Šostka u Sumskoj oblasti, saopštila je ukrajinska služba za vanredne situacije na Telegram kanalu.

Ranije danas regionalni guverner Oleg Grigorov saopštio je da su ruske snage su gađale železničku stanicu u Sumskoj oblasti na severu Ukrajine, a da je u napadu pogođen putnički voz u kojem su povređene desetine putnika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je posle napada saopštio da je povređeno najmanje 30 osoba. Šef ukrajinskih železnica, Aleksandar Percovski je u objavi na Fejsbuku rekao da su u ruskom napadu pogođena dva voza. On je kazao da među