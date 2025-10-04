Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo niko ne bi želeo da vidi!

Olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe, turisti sa Malte, izvučena je u petak iz mora kod Senja, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska, prenosi RTL Danas.

Prema navodima policije, nesreća se dogodila oko 16:30 časova kod mesta Bunica, u Hrvatskoj, kada je vozač iznajmljenog vozila izgubio kontrolu nad automobilom prilikom ulaska u krivinu. Vozilo je udarilo u dva zaštitna kamena stuba, nastavilo da se kreće van puta, sletelo u jarugu duboku 70 metara i završilo u moru. Uprkos pokušajima da se pomogne, putnicima nije bilo spasa. Prema informacijama sa terena, policajac iz Policijske stanice Senj je prvi skočio u more,