Ovo je bračni par koji je stradao na Jadranu! Objavljena imena četvoro poginulih! Policajac skočio u more, pokušao da ih spasi! (foto)

Novine Times of Malta pišu da se radi o dva bračna para sa Malte: 68-godišnjem Džeremiju Gambinu i njegovoj 67-godišnjoj supruzi Loren, kao i 67-godišnjem Kevinu Boničiju i njegovoj 66-godišnjoj supruzi Aleksandri.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 16.20 na deonici državnog puta broj 8 u mestu Bunica. Vozač koji je upravljao iznajmljenim putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka je ulaskom u blagu levu krivinu iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna kamena stuba, nastavio da vozi van kolovoza, a zatim sleteo u provaliju duboku 70 metara i more. Četiri osobe su preminule na licu mesta. Njihova tela iz