Ovo je bračni par koji je stradao na Jadranu! Objavljena imena četvoro poginulih! Policajac skočio u more, pokušao da ih spasi! (foto)

Kurir pre 37 minuta  |  Index.hr/Preneo: V.M.)
Ovo je bračni par koji je stradao na Jadranu! Objavljena imena četvoro poginulih! Policajac skočio u more, pokušao da ih…

Novine Times of Malta pišu da se radi o dva bračna para sa Malte: 68-godišnjem Džeremiju Gambinu i njegovoj 67-godišnjoj supruzi Loren, kao i 67-godišnjem Kevinu Boničiju i njegovoj 66-godišnjoj supruzi Aleksandri.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 16.20 na deonici državnog puta broj 8 u mestu Bunica. Vozač koji je upravljao iznajmljenim putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka je ulaskom u blagu levu krivinu iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna kamena stuba, nastavio da vozi van kolovoza, a zatim sleteo u provaliju duboku 70 metara i more. Četiri osobe su preminule na licu mesta. Njihova tela iz
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Nova pre 17 minuta
Poginuo poznati košarkaški trener na Jadranu: Horor vesti - on se nalazi među četvoro poginulih

Poginuo poznati košarkaški trener na Jadranu: Horor vesti - on se nalazi među četvoro poginulih

Kurir pre 2 minuta
Ovo je bračni par koji je stradao na Jadranu! Četvoro poginulih u teškoj nesreći, policajac skočio u more da ih spasi(foto)…

Ovo je bračni par koji je stradao na Jadranu! Četvoro poginulih u teškoj nesreći, policajac skočio u more da ih spasi(foto)

Večernje novosti pre 32 minuta
Poznati košarkaški trener među poginulima u nesreći na Jadranu

Poznati košarkaški trener među poginulima u nesreći na Jadranu

Telegraf pre 57 minuta
Ovo su žrtve jezive nesreće na Jadranu: Policajac skočio u more, pokušao da ih spasi

Ovo su žrtve jezive nesreće na Jadranu: Policajac skočio u more, pokušao da ih spasi

Telegraf pre 1 sat
Krenuli na more pa sleteli niz liticu duboku 70 metara Tragedija kakva se ne pamti!

Krenuli na more pa sleteli niz liticu duboku 70 metara Tragedija kakva se ne pamti!

Alo pre 3 sata
Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo niko…

Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo niko ne bi želeo da vidi!

Kurir pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaTimessaobraćajna nesrećaMalta

Svet, najnovije vesti »

Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Danas pre 32 minuta
Reper Didi Kombs osuđen na 50 meseci zatvora zbog organizovanja prostitucije

Reper Didi Kombs osuđen na 50 meseci zatvora zbog organizovanja prostitucije

RTV pre 32 minuta
Peking odbacio navode nemačke presude desničarskom političaru za špijuniranje za Kinu

Peking odbacio navode nemačke presude desničarskom političaru za špijuniranje za Kinu

N1 Info pre 37 minuta
Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Nova pre 17 minuta
"Hamas je spreman za mir" Tramp pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje Gaze! Netanjahu naredio vojsci da smanji udare…

"Hamas je spreman za mir" Tramp pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje Gaze! Netanjahu naredio vojsci da smanji udare! (foto/video)

Kurir pre 2 minuta