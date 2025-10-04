Krenuli na more pa sleteli niz liticu duboku 70 metara Tragedija kakva se ne pamti!

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije, utvrđivanja uzroka smrti i identiteta

Užas! Dve žene i dva muškarca poginuli su u Hrvatskoj kada su automobilom sleteli u more! Sumnja se da je reč o strancima, s obzirom na to da su sleteli rentakar vozilom koje su iznajmili na aerodromu u Zagrebu, a svemu je najverovatnije kumovalo žestoko nevreme! Kako saznajemo, tragedija se dogodila u četvrtak oko 16.30 sati u naselju Bunica nedaleko od Senja u Dalmaciji. Automobil zagrebačkih tablica iz nepoznatog razloga sleteo je u more, a ubrzo spasilačke