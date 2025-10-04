Darko žurio kući jer mu se žena porađala, pa poginuo u stravičnom sudaru: Detalji teške nesreće kod Mladenovca

Darko R. (43) poginuo je sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa.

Darko je žurio kući jer je žena počela da mu se porađa. U ovoj nezgodi na putu do bolnice poginuo je Darko R. koji je upravljao automobilo marke BMW dok su četiri osobe povređene. "Sudarili su se automobili marke BMW, lastin autobus koji saobraća na liniji 491, i "sitroen". Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko R. vozač BMW, dok su lakše povređeni vozači druga dva vozila, kao i jedan putnik iz autobusa i "sitroena". Oni su prevezeni u Urgentni