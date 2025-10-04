Doneo eksploziv u stan u centru Beograda: Uhapšen mladić (26) zbog detonacije, pronađeno telo u stanu

Beogradska policija uhapsila je mladića F.V. (26) zbog sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije telo je pronađeno u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda nakon snažne eksplozije koja se dogodila u sredu 1. oktobra.

On je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem koje prenosimo u celosti. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je doneo eksploziv NN licu čije je telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici. Osumnjičenom se na teret stavlja