Spustio dete iz ruku, pa izbo muškarca usred dana: Evo kako se branio napadač na prolaznika u Beogradu (Video)

Danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan muškarac I.Š. (32) zbog sumnje da je nožem izbo muškarca N.L. u Sinđelićevoj ulici na Vračaru u Beogradu u četvrtak 2. oktobra.

Na saslušanju se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. "U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Isidor Š. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je 2. oktobra 2025. godine u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da liši života oštećenog N.L. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznoso odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg