Na današnji dan, 4. oktobar

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 4. oktobar

Na današnji dan dogodilo se: 1209 - Nemački kralj Oto IV (Otto) krunisan je za rimsko-nemačkog cara.

Tokom tri naredne godine napao je Toskanu, Siciliju i južnu Italiju, zbog čega ga je papa Inokentije III ekskomunicirao. 1582 - Četvrti oktobar označen je kao poslednji dan Julijanskog kalendara u Papskoj državi, Španiji i Portugalu. Gregorijanski kalendar stupio je na snagu narednog dana sa datumom 15. oktobar, a ubrzo su ga prihvatile gotovo sve katoličke države. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca prihvatila je taj kalendar za područje Srbije, Crne Gore i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan: Sud poništio izbore na kojima je pobedio Koštunica, umrli Dženis Džoplin i Rembrant

Na današnji dan: Sud poništio izbore na kojima je pobedio Koštunica, umrli Dženis Džoplin i Rembrant

Radio 021 pre 2 sata
Na današnji dan, 4. oktobar

Na današnji dan, 4. oktobar

B92 pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraItalijaPortugalSicilijaŠpanija

Najnovije vesti »

Kragujevčaninu koji je hranio studente zatvaraju pekaru zbog 270 dinara

Kragujevčaninu koji je hranio studente zatvaraju pekaru zbog 270 dinara

N1 Info pre 22 minuta
Ni nemačke penzije nisu kao nekada

Ni nemačke penzije nisu kao nekada

Kamatica pre 27 minuta
Meštani Slatine zakazali sastanak sa predstavnicima Ziđina i gradonačelnikom Bora

Meštani Slatine zakazali sastanak sa predstavnicima Ziđina i gradonačelnikom Bora

Ist media pre 27 minuta
Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Danas pre 32 minuta
'Kraljica zmija' obećava da će iskoreniti smrtonosne ujede

'Kraljica zmija' obećava da će iskoreniti smrtonosne ujede

BBC News pre 2 minuta