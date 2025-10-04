Na današnji dan, 4. oktobar

B92 pre 8 sati
Na današnji dan, 4. oktobar

Danas je subota, 4. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1209 - Nemački kralj Oto IV (Otto) krunisan je za rimsko-nemačkog cara. Tokom tri naredne godine napao je Toskanu, Siciliju i južnu Italiju, zbog čega ga je papa Inokentije III ekskomunicirao. 1582 - Četvrti oktobar označen je kao poslednji dan Julijanskog kalendara u Papskoj državi, Španiji i Portugalu. Gregorijanski kalendar stupio je na snagu narednog dana sa datumom 15. oktobar, a ubrzo su ga prihvatile gotovo sve katoličke države. Kraljevina Srba, Hrvata i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 4. oktobar

Na današnji dan, 4. oktobar

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan: Sud poništio izbore na kojima je pobedio Koštunica, umrli Dženis Džoplin i Rembrant

Na današnji dan: Sud poništio izbore na kojima je pobedio Koštunica, umrli Dženis Džoplin i Rembrant

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ItalijaPortugalSicilijaŠpanija

Najnovije vesti »

U toku treći upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu

U toku treći upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 0 minuta
Državni i privatni investitori u Tesli ustali protiv Maskove kompenzacije od bilion dolara

Državni i privatni investitori u Tesli ustali protiv Maskove kompenzacije od bilion dolara

Forbes pre 5 minuta
SAD zaista planiraju novčić od jednog dolara sa likom Trampa: Pogledajte kako izgledaju obe strane

SAD zaista planiraju novčić od jednog dolara sa likom Trampa: Pogledajte kako izgledaju obe strane

Forbes pre 5 minuta
Ulazak u Šengen: Sve se menja – na četiri granice sa Srbijom nova pravila

Ulazak u Šengen: Sve se menja – na četiri granice sa Srbijom nova pravila

Danas pre 0 minuta
Kristofer Hil o sankcijama NIS-u: Ne očekujem odlaganje, ali neki dogovori se postižu i u poslednjem trenutku

Kristofer Hil o sankcijama NIS-u: Ne očekujem odlaganje, ali neki dogovori se postižu i u poslednjem trenutku

Radio 021 pre 0 minuta