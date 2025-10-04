U Boru danas studentski protest, planiran odlazak pred direkciju Ziđina

N1 Info pre 52 minuta  |  Beta
U Boru danas studentski protest, planiran odlazak pred direkciju Ziđina

Studenti u blokadi najavili su za danas protest "Oslobođenje Bora - za čistiji grad i zdraviju budućnost dece".

Protest će, kako su najavili studenti na Instagramu, početi u 16 časova ispred Studentskog centra u tom gradu, nakon čega je u 16.30 planiran polazak ka direkciji kineske kompanije Ziđin koja rudari bakar u tom gradu, gde će biti održan govor. Nakon govora, učesnici protesta će se vratiti pred Studentski centar, gde su planirani muzički program, govori i koncerti. U 18.52, kako su naveli studenti, biće održano i 16 minuta tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti zovu na protest: "Oslobođenje Bora" ispred Ziđina

Studenti zovu na protest: "Oslobođenje Bora" ispred Ziđina

Pravda pre 18 minuta
Studenti u blokadi najavili protest u Boru: Planirana šetnja do direkcije „Ziđina“

Studenti u blokadi najavili protest u Boru: Planirana šetnja do direkcije „Ziđina“

Nedeljnik pre 38 minuta
Studenti najavili protest u Boru: “Oslobođenje Bora – za čistiji grad i zdraviju budućnost dece”

Studenti najavili protest u Boru: “Oslobođenje Bora – za čistiji grad i zdraviju budućnost dece”

Serbian News Media pre 22 minuta
Studenti u blokadi pozvali građane na protest u Boru: Planiran odlazak pred direkciju Ziđina

Studenti u blokadi pozvali građane na protest u Boru: Planiran odlazak pred direkciju Ziđina

Nova pre 58 minuta
U Boru danas studentski protest, planiran odlazak pred direkciju Ziđina

U Boru danas studentski protest, planiran odlazak pred direkciju Ziđina

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bor

Društvo, najnovije vesti »

Kragujevčaninu koji je hranio studente zatvaraju pekaru zbog 270 dinara

Kragujevčaninu koji je hranio studente zatvaraju pekaru zbog 270 dinara

N1 Info pre 22 minuta
Damjanović: Situacija na putevima bolja, ali ne treba zanemariti da je i dalje kiša

Damjanović: Situacija na putevima bolja, ali ne treba zanemariti da je i dalje kiša

RTV pre 13 minuta
Bačen Molotovljev koktel u automobil brata nedavno smenjenog komandanta SAJ-a

Bačen Molotovljev koktel u automobil brata nedavno smenjenog komandanta SAJ-a

Radio 021 pre 38 minuta
Studenti zovu na protest: "Oslobođenje Bora" ispred Ziđina

Studenti zovu na protest: "Oslobođenje Bora" ispred Ziđina

Pravda pre 18 minuta
Obilne padavine: Sneg na planinama, razvedravanje sa zapada

Obilne padavine: Sneg na planinama, razvedravanje sa zapada

Vreme pre 37 minuta