Petorica koji su tukli demonstranta u Čačku osuđeni uslovno i na novčane kazne

Nedeljnik pre 1 sat
Petorica koji su tukli demonstranta u Čačku osuđeni uslovno i na novčane kazne

Viši sud u Čačku osudio je pet muškaraca zbog nasilničkog ponašanja na protestu u Čačku prema demonstrantu A.S. (22) iz tog grada, koji je tada zadobio lake telesne povrede na skupu održanom 28. septembra, saopštilo je tamošnje Više javno tužilaštvo.

Prema izveštaju medija i tvrdnjama svedoka petorica nasilnika, simpatizera vlasti, izletela su iz dva automobila i palicama pretukli mladića. Oni su kasnije uhapšeni, a posle priznavanja krivice kažnjeni uslovnim zatvorskim i novčanim kaznama, dok će protiv A.S. će biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog remećenja javnog reda i mira. neće u zatvor ako ne ponove delo U saopštenju se navodi da je Viši sud osudio S.G. (34) i D.J. (31) na uslovne
