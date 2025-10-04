Vlasniku pekare u Kragujevcu koji je hranio studente na protestima, inspekcija zatvara lokal zbog 270 dinara

Nova pre 13 minuta  |  Autor: N1
Vlasniku pekare u Kragujevcu koji je hranio studente na protestima, inspekcija zatvara lokal zbog 270 dinara

Iz pekare Nenada Maksimovića još nekoliko dana će se širiti miris vrućeg peciva jer već u utorak, 7. oktobra, očekuje inspekciju koja je najavila da će mu zapečatiti lokal na 15 dana.

Iako priznaje da je učinjen prekršaj, odnosno nije izdat fiskalni račun za iznos od 270 dinara, Maksimović pretpostavlja da inspekcije na njemu treniraju strogoću jer je duže od pola godine aktivno podržavao studente u blokadi i svakog jutra im dostavljao hranu. Šira javnost je za Nenada saznala krajem januara, kada se pridružio generalnom štrajku. Tog dana je zatvorio svoju pekaru za sugrađane uz poruku da neće da radi dok tuku našu decu. Ipak, Nenad je prethodne
