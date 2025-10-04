Ministar prosvete studenta u presretnutoj flotili za Gazu optužio da pravi međunarodni skandal

Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković je danas optužio studenta beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti Ognjena Markovića koji je bio na brodu u sklopu humanitarne flotile za Gazu koju je presreo Izrael, da "pravi međunarodni skandal", ali da Vlada Srbije, po Ustavu, mora da brine o svakom građaninu, "ma koliko zaludeo i zabludeo on".

Stanković je na televiziji Kurir, komentarišući Markovićev poziv Vladi da traži njegovo oslobađanje, kazao da student pravi "gotovo nemoguću misiju" srpskoj diplomatiji, "a prethodno je rušio državu". "A što da ga oslobađa? Koga si pitao da ideš u to? Niko ga nije ni terao, ni pitao - krenuo je sam u avanturu i sad država treba da ga izvlači, a zna da je tamo krizna situacija, da su podignute mere bezbednosti, da je kontrola ogromna, da gledaju da im ne upadne neko