Saobraćaj usporen kod Bubanj Potoka u oba pravca zbog serije saobraćajnih nezgoda

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta


Na moto-putu kroz Beograd, na petlji Lasta-petlji Bubanj Potok saobraćaj u oba smera odvija se usporeno zbog serije saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile jutros, saopštili su "Putevi Srbije".

U nesrećama nije bilo povređenih. Kako agencija Beta nezvanično saznaje, tri odvojene nezgode su se desile na Mokroluškom brdu u pravcu Bubanj Potoka. Skoro istovremeno, u suprotnom pravcu, odnosno u pravcu centra Beograda, desila se još jedna nezgoda kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
