Aerodrom u Minhenu postepeno nastavlja letove

Operator aerodroma je upozorio na moguće poremećaje tokom dana

Aerodrom u Minhenu počeo je postepeno da nastavlja letove jutros od sedam časova, nakon što su sinoć primećeni dronovi u blizini vazdušnog prostora primorali službe da odlože rane subotnje polaske. Operator aerodroma je upozorio na moguće poremećaje tokom dana, preneo je Rojters. Obe piste zatvorene su sinoć po drugi put za manje od 24 sata zbog dronova primećenih na dvema lokacijama, što je dovelo do preusmeravanja ili otkazivanja desetina letova i zadržavanja oko