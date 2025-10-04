Aerodrom u Minhenu postepeno nastavlja letove nakon primećenih dronova

RTS pre 41 minuta
Aerodrom u Minhenu postepeno nastavlja letove nakon primećenih dronova

Aerodrom u Minhenu počeo je postepeno da nastavlja letove, nakon što su sinoć primećeni dronovi u blizini vazdušnog prostora primorali službe da odlože rane subotnje polaske.

Kako je izjavio portparol aerodroma, tokom dana se očekuju značajna kašnjenja. "Kapaciteti se sada postepeno povećavaju", izjavio je portparol aerodroma, koji je savetovao putnicima da se pre dolaska na aerodrom informišu kod svojih avio-kompanija o statusu letova, prenosi Dojče vele. Dodao je da informacija koju je jutros dobila savezna policija o novom mogućem prisustvu dronova nije mogla biti potvrđena. Tokom protekle noći, dronovi su još jednom paralisali drugi
Ključne reči

RojtersAerodromMinhen

