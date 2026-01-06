Trampova ovlašćenja pod znakom pitanja: Senat glasa o meri u vezi sa Venecuelom

Gornji dom američkog Kongresa ove nedelje će, najverovatnije u četvrtak, glasati o meri kojom bi bila ograničena ratna ovlašćenja predsednika Donalda Trampa u Venecueli, objavio je CNN, pozivajući se na izvor koji je upoznat sa planom Senata.

Prema njegovim rečima, demokrate u Senatu imaju podršku republikanca Renda Pola, a očekuju da će ih podržati i senatorka iz Republikanske stranke Lisa Murkovski. U toku su napori da se ubedi još republikanskih senatora da se pridruže, rekla je osoba upoznata sa planovima. Ako mera ne bude usvojena, vodeće demokrate ozbiljno razmatraju mogućnost da to pitanje uvrste u paket budžetskih aranžmana, koji bi trebalo da se usvoji 30. januara, što bi dovelo do ozbiljnog