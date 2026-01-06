Senat će glasati o ograničenju Trampovih ratnih ovlašćenja u Venecueli

Senat će glasati o ograničenju Trampovih ratnih ovlašćenja u Venecueli

Američki Senat će sredinom nedelje glasati o meri kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsednika te zemlje Donalda Trampa u Venecueli, saopštio je danas izvor koji je upoznat sa planovima o glasanju.

Demokrate imaju podršku jednog republikanca - senatora Renda Pola iz Kentakija, i očekuju podršku najmanje još jednog - senatorke iz Aljakse Lise Murkovski, prenosi CNN. Osoba upoznata sa planovima je rekla da su u toku napori da se ubedi još nekoliko republikanskih poslanika da se pridruže glasanju o ograničavanju Trampovih ratnih ovlašćenja. Ako mera ne bude usvojena, vodeće demokrate razmatraju mogućnost da ovo pitanje uvrste u paket aproprijacije,
