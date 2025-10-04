Aerodrom u Minhenu postepeno nastavlja letove nakon haosa sa dronovima: Više hiljada putnika u problemu

Aerodrom u Minhenu počeo je postepeno da nastavlja letove jutros od 7.00 časova, nakon što su sinoć primećeni dronovi u blizini vazdušnog prostora primorali službe da odlože rane subotnje polaske.

Operator aerodroma je upozorio na moguće poremećaje tokom dana, preneo je Rojters. Obe piste zatvorene su sinoć po drugi put za manje od 24 sata zbog dronova primećenih na dvema lokacijama, što je dovelo do preusmeravanja ili otkazivanja desetina letova i zadržavanja oko 6.500 putnika, među kojima su i srpski novinari koji su izveštavali sa utakmice Lige Evrope između Porta i Crvene zvezde. Policijske patrole su u petak primetile dva drona blizu pista, a kasno