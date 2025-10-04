Islamski džihad podržao Hamasov odgovor na Trampov mirovni plan

Islamski džihad podržao Hamasov odgovor na Trampov mirovni plan

Podršavaju napore za jedinstven palestinski stav u pregovorima o miru

Palestinska grupa Islamski džihad podržala je odgovor radikalnog pokreta Hamas na mirovni plan koji su predložile Sjedinjene Države radi okončanja rata u Pojasu Gaze, prenosi agencija Rojters. „Islamski džihad je odgovorno učestvovao u konsultacijama koje su dovele do ove odluke“, saopštila je ta organizacija, ističući da podržava napore za jedinstven palestinski stav u pregovorima o miru. Ranije je američki predsednik Donald Tramp, nakon što je Hamas uputio svoj
PalestinaHamasRojtersDonald TrampGazaPojas Gaze

