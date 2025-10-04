Uhapšeno 9 osoba povezanih sa pucnjavom u Višnjičkoj banji

Policija je privela devet osoba tokom jučerašnje velike akcije identifikacije osoba iz kriminalnog miljea za koje se sumnja da su povezane sa navijačkom grupom Anti Romi i pucnjavom u Višnjičkoj banji. Akcija je sprovedena juče na teritoriji Beograda.

Pretraženo je više od 50 poznatih adresa i tzv. stack stanova, uglavnom na području Palilule i Zvezdare, a u velikoj operaciji su pored policije učestvovali i BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U sukobu navijača u kafiću u Beogradu, jedna žena je ubijena, a nekoliko ljudi je ranjeno. Motiv zločina se još uvek utvrđuje. Prema jednoj verziji, dve grupe navijača sastale su se kako bi rešile problem i premlaćivanje mladića u Skadarliji nekoliko dana ranije, ali